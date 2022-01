OMS pide no usar las palabras “deltacron” y “flurona”

“Deltacrón” y “Flurona” son dos palabras que ponen en alerta al mundo por su aparente relación con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el empleo de estas palabras no es correcto y pide no usarlas.

La epidemióloga que lidera la respuesta al coronavirus por parte de la OMS, Maria VanKerkhove, explicó en su cuenta de Twitter que el empleo de esos términos implica una situación que no es real:

En otras palabras, la combinación no sería una “nueva variante”, sino un contaminación durante la secuenciación del virus.

La especialista pidió vacunarse contra ambas enfermedades y seguir tomando medidas como el uso de mascarilla, mantener la distancia, evitar lugares concurridos y ventilar las habitaciones.

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏



These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN