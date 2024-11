ONU enciende alerta por cambio climático ante desastres de la DANA

La Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas, ha instado a la comunidad internacional a dar máxima prioridad a la lucha contra el cambio climático, destacando que esta es esencial para ‘salvar vidas’.

Su llamado llega tras las intensas lluvias récord y las inundaciones repentinas que han causado graves estragos en España esta semana, las cuales han sido provocadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

🌧️ The Valencia region was worst affected, with many places receiving more than 300 l/m². On 29/30 Oct, a weather station in Chiva received 491 l/m² in just eight hours - the equivalent of a year's worth of rainfall, according to @AEMET_Esp.



