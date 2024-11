Ozempic podría ser cubierto por Medicare bajo plan de Biden

El gobierno de Joe Biden presentó una propuesta para que Medicare y Medicaid cubran medicamentos contra la obesidad como Ozempic y Wegovy. El plan, con un costo estimado de 35.000 millones de dólares en la próxima década, busca beneficiar a millones de estadounidenses, pero su futuro es incierto debido al próximo cambio de administración.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) reveló que hasta 7.5 millones de personas bajo Medicare y Medicaid podrían calificar para esta cobertura.

Sin embargo, se estima que la cifra podría ser mayor, ya que unos 28 millones de beneficiarios de Medicaid son considerados obesos. Actualmente, Medicare tiene prohibido cubrir medicamentos para adelgazar, y Medicaid ofrece cobertura limitada según el estado.

