¡Ojo! El carbón activado puede acabar con tus dientes

CIUDAD DE MÉXICO.- El deseo de tener una sonrisa blanca y deslumbrante motiva a buscar toda clase de soluciones tanto caseras como comerciales, pero utilizar pasta dental con carbón activado para blanquear la dentadura es una tendencia que puede ser contraproducente.

Marcas como Colgate y Crest han lanzado productos con este ingrediente, celebridades los publicitan y decenas de miles de publicaciones al respecto aparecen en Instagram.

Los que defienden el uso del carbón activado subrayan que ese material es natural e idóneo para la salud bucal al ser capaz de retener sustancias nocivas y expulsarlas del organismo sin efectos secundarios, función por la que se suele suministrar a las personas que han sufrido alguna intoxicación.

El resultado del estudio, publicado en la revista British Dental Journal —anexo de Nature—, no solo no ha arrojado beneficios comprobados de estos productos, sino que advierte que podría dañar irreparablemente la dentadura.

"No solo no es beneficioso, sino que es potencialmente peligroso", indicó a MarketWatch el portavoz de la Asociación Dental Estadounidense, Matt Messina. "Aquí es donde tengo que hablar, y donde la profesión [dental] tiene que hablar", añadió.

En detalle, los científicos reconocen que la adsorción del carbón activado —diferente a la absorción—, sí podría ayudar con el mal aliento gracias a la capacidad de eliminar toxinas, pero ese material también tiene propiedades abrasivas que pueden causar el desgaste irreversible del esmalte dental.

Según advierten los especialistas, el carbón activado puede provocar, además del efecto contrario al deseado, diversos problemas dentales y de salud general.

