Pastilla del día siguiente: ¿Cómo saber si funcionó?

MÉXICO.- Anticoncepción de Emergencia o Anticoncepción Hormonal Postcoito o pastilla del día siguiente. Es un método anticonceptivo que puedes utilizar sólo en casos de emergencia, para prevenir un embarazo no planeado, y se toma en los tres días siguientes de una relación sexual sin protección.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica en su portal oficial que no se recomienda su uso de forma rutinaria, para ello existen métodos anticonceptivos mucho más efectivos.

Si se toma antes de 24 horas, la efectividad es alrededor del 90%. Transcurridas más de 72 horas, la efectividad disminuye al 75% (ya que estos compuestos no actúan después de que se ha efectuado la fertilización). La efectividad es mayor mientras se utilice lo más pronto posible después de la relación sexual sin protección.

El IMSS detalla que también puede utilizarse en las siguientes circunstancias:

En caso de retrasarse la aplicación de un anticonceptivo inyectable.

Por rotura del condón durante el coito o por expulsión del DIU.

Por haber sufrido una violación .

. Por haber usado incorrectamente un método anticonceptivo, incluso los naturales (ritmo o retiro).

Los anticonceptivos de emergencia funcionan mejor cuando se toman dentro de las 24 horas después de la relación sexual. Sin embargo, todavía pueden prevenir el embarazo hasta 5 días después de haber tenido una relación sexual.

Efectos secundarios de la píldora del día después

El portal especializado MedLine Plus puntualiza que el anticonceptivo de emergencia no debe usarse si:

Crees que has estado embarazada durante algunos días. Tienes sangrado vaginal sin una razón conocida (importante consultar con un profesional de la salud).

A su vez, especifica que el anticonceptivo de emergencia puede causar efectos secundarios. La mayoría de ellos son leves. Ellos pueden incluir:

Cambios en el sangrado menstrual.

Fatiga.

Dolor de cabeza.

Náuseas y vómitos.

“Después de usar el anticonceptivo de emergencia, tu siguiente ciclo menstrual puede empezar antes o después de lo esperado. El flujo menstrual puede ser más ligero o más abundante de lo normal”, refiere MedLine Plus.

Nombres y marcas de la pastilla del día siguiente

El portal Métodos Anticonceptivos detalla que aunque se puede pensar que este tipo de anticonceptivo tiene un único nombre, la píldora o pastilla de emergencia se comercializa bajo diferentes nombres y marcas dependiendo de la zona donde se quiera adquirir.

Las marcas más conocidas en el caso de las pastillas genéricas, las compuestas por levonorgestrel, son Postinor, Norlevo, Plan B One Step, Take Action, Next Choice One Dose o AfterPill, entre otras.

“Las pastillas del día después no finalizan un embarazo que se ha implantado. Actúan principalmente al retrasar o evitar la ovulación. Estas contienen levonorgestrel (Plan B One-Step) o acetato de ulipristal (ella). El levonorgestrel es un medicamento de venta libre, mientras que el acetato de ulipristal solo se vende con receta médica”, detalla el portal especializado Mayo Clinic.

Precio de la pastilla del día siguiente

El precio de las pastillas lógicamente variará en gran medida dependiendo de la zona donde se quiera adquirir, y de si se adquiere en algún establecimiento físico o si se compra online. También puede variar en gran medida si tu seguro médico o servicio de asistencia clínica aplican algún tipo de subvención o descuento sobre este anticonceptivo.

En México el precio oscila entre los 89 y 250 pesos, dependiendo de los supermercados y cadenas farmaceúticas presentes en el país.

(Con información de MedLine Plus, Mayo Clinic, IMSS y MétodosAnticonceptivos.com)