PepsiCo adquiere a Siete Foods para expandir su portafolio

PepsiCo comprará la empresa de alimentos mexicano-estadounidense Siete Foods por mil 200 millones de dólares, lo que marca la primera adquisición de alimentos de la compañía en aproximadamente cinco años, informó CNBC.

Como muchas empresas de alimentos, Pepsi ha estado tratando de cambiar su cartera para incluir opciones más saludables en los últimos años, generalmente a través de adquisiciones. Las incorporaciones recientes incluyen:

- Bare Snacks.

- Health Warrior.

- PopCorners.

PepsiCo says it’s buying Mexican-American food company Siete Foods for $1.2 billion, marking the company’s first food acquisition in roughly five years. https://t.co/G5WdWbEthi