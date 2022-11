El nombre real de las variantes de Omicrón son BQ.1 y BQ.1.1, sin embargo, usuarios en redes sociales se han encargado de bautizarlas como el "Perro del Infierno".

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) reveló que hasta el momento, la variante BQ.1 ha sido reportada en algunos países del mundo. Pero debido a su alta transmisibilidad esperan que a mediados de noviembre y principios de diciembre se convierta en la responsable de más del 50% de las infecciones por SARS-CoV-2 y de más del 80% para principios de 2023.

Ante la aparición de las subvariantes BQ.1 y la BQ.1.1, autoridades de salud en Europa se preparan ante una inminente ola de contagios. Carolina Darias, Ministra de Sanidad de España manifestó su preocupación pues aseguran que estas variantes serán las dominen los contagios en Europa a finales de noviembre o principios de diciembre.

Cabe recordar que el 27 de octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que es un sublinaje de BA.5 (de Ómicron).

Ante la aparición de estas dos nuevas subvariantes, algunos investigadores han apuntado a que dichas subvariantes tendrán un alto nivel de transmisibilidad, el cual podría ser de entre 10 y 30 por ciento mayor a las BA.4 y BA.5, dominantes en la actualidad.

BQ.1.1 is showing quite some growth, especially in England where the first sample was submitted 9 days ago and now there are already 28 sequences.

I hope there is some sort of biased sampling going on. Otherwise this doesn't look good.@PeacockFlu @kallmemeg @theosanderson pic.twitter.com/cteUne84Cv