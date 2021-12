Perros aliados: ¿Reconoces su labor?

La labor que realizan los animales de servicio, quienes usualmente son perros, es poco reconocida por la humanidad. Los perros aliados son para las personas con discapacidad el apoyo para obtener una mejor calidad de vida.

Los perros están entrenados individualmente para realizar diversas actividades como:

Tirar de una silla de ruedas.

Recuperar artículos que se han caído.

Alertar a una persona acerca de un sonido.

Recordarle que tome un medicamento.

Pulsar el botón del ascensor.

Logran desarrollar habilidades tan precisas para asistir a una persona, por ejemplo, una persona con diabetes puede ser alertada cuando su azúcar en la sangre alcance niveles altos o bajos.

Las personas con epilepsia también pueden ser auxiliadas, el perro está entrenado para detectar la manifestación de una convulsión y le puede ayudar a mantenerse a salvo durante ésta.

La clasificación de los perros aliados

Existen diferentes tipos de perros de asistencia que dependen de la condición que tenga la persona a la que servirá y la tarea que debe realizar.

- Perros de asistencia para personas con discapacidad física: preparados para recoger cosas del suelo, encender interruptores, abrir y cerrar puertas, cajones, etc.

- Perros de asistencia para personas con discapacidad auditiva: entrenados para avisar a su dueño de diversos sonidos como timbres, llanto de bebe, voces, alarmas y llevarle hasta el lugar de donde proviene.

- Perros de asistencia para personas con discapacidad visual: conocidos como perros guía, se convierten en los ojos de la persona, ayudándole a evadir una infinidad de obstáculos que podrían representar un peligro.

- Perros de asistencia para alertas y emergencias: capacitados para hacer compañía a personas mayores, asistir a personas que pueden sufrir enfermedades como diabetes o epilepsia, y pedir ayuda en caso de ser necesario.

- Perros de asistencias para personas con autismo: son una clase de perros de terapia capaces de evitar o reducir las conductas propias del autismo. Logran establecer un canal muy fuerte con sus dueños, mejorando la comunicación, la estimulación sensorial y la seguridad de sus propietarios.

- Perros para la realización de terapias asistidas con animales (TAA): son entrenados para mejorar el funcionamiento cognitivo, físico, social y emocional de pacientes con discapacidad intelectual o psíquica.

Los perros nacen con el don de servir

Los perros de asistencia son seleccionados cuidadosamente, debido a que no todos cuentan con el temperamento indicado para realizar algunas tareas. Para calificar como animales de asistencia deben de cumplir con lo siguiente:

Gran capacidad de aprendizaje.

Buena reacción ante sonidos y señales.

Deben ser dóciles, tranquilos y afectuosos.

Comúnmente las razas de perros como Golden Retriever, Labrador Retriever, Pastor Belga Malinois, Pastor Alemán y Alaskan Malamute, se convierten en perros de asistencia o terapia.

Con información de: MSD Salud Animal en México y We are Family by Pet Fan.

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp

WhatsApp (2): https://chat.whatsapp.com/FJ98jiimd4EHDerCQv0Kjk

Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh

También te puede interesar:

¡Tu cerebro no piensa!: Mitos y verdades de la neurociencia

El otro problema de padecer VIH/SIDA: El estigma y la discriminación

Beneficios de consumir plátano en ayunas todos los días