Piquete de abejas ayuda a fortalecer sistema inmunológico: apicultora

METEPEC, Estado de México.- El 90% de la gente le tiene miedo a las abejas, sin embargo, el piquete de las obreras deja un veneno conocido como apitoxina, que además de fortalecer el sistema inmunológico, especialmente importante durante la pandemia por Covid-19; mejora la movilidad y circulación sanguínea de personas con artritis, diabetes y cáncer, afirmó María del Rosario Velasco Lino, apicultora y apiterapeuta.

En Metepec, Estado de México, se ubica el apiario experimental de los Velasco Lino, que además de criar abejas realizan terapias con los piquetes de estos insectos.

"También nos llaman para recolectar enjambres", porque 90% de la gente teme a las colmenas, afirmaron María del Rosario y José Luis Velasco Lira.