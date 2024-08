¿Podría tener agua Marte? Esto dice la Nasa

Una reciente investigación reveló que Marte podría estar almacenando agua en su subsuelo, con cantidades significativas atrapadas en grietas de las rocas subterráneas.

Los hallazgos, publicados este lunes en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias, se basan en datos sísmicos recopilados por el módulo explorador Mars InSight de la NASA, que registró más de 1.300 terremotos marcianos antes de concluir su misión hace dos años.

