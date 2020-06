El polvo del Desierto del Sahara y sus efectos que “repelen” huracanes

Fernanda Carapia

Guadalajara.- México está por recibir una visita anual importante proveniente de África: el polvo del Desierto del Sahara, que al llegar a América ayuda a la conservación de las selvas.

Los polvos pueden verse a simple vista, como una nube que cubre parte del cielo, pero su magnitud se aprecia en los satélites que muestran cómo cubre al Océano Atlántico, desde Cabo Verde, en África, hasta América, por el lado de Brasil.

Los vientos alisios, predominantes durante el verano, arrastran cada año este material polvoriento y su llegada a nuestro país depende de la intensidad con la que soplen. El año pasado, el 22 de junio, llegaron por la Península de Yucatán.

Magaña refirió que este fenómeno anual también trae algunas afectaciones, pues al cubrir el Atlántico impide que la radiación solar caliente el océano.

"No deja pasar los rayos solares, los devuelve hacia el espacio y uno de tantos ingredientes que se necesitan para que se formen los huracanes es la temperatura del mar, entonces si este polvo se mantiene por mucho tiempo en la atmósfera no se calienta el océano y no se producen los huracanes", explicó.