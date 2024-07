Por censura de museo en Nuevo León, fotógrafo cancela exposición

El fotógrafo Javier Molina, busca combinar elementos de la pintura clásica con símbolos de la cultura norestense a través de su exposición titulada ‘Homenaje al cabrito’.

Lamentablemente, debido a la censura de un museo en Nuevo León, decidió cancelar su proyecto.

En ellas, se pueden observar alusiones a pinturas como ‘El Buen Pastor’, ‘Sacrificio de Isaac’ y ‘Judith con la cabeza de Holofernes’.

Molina relata que al ver una de sus imágenes, Claudia Ibarra, coordinadora del Museo de Ciudad Guadalupe, lo invitó a montar una exposición. La inauguración estaba agendada el pasado jueves.

Al inicio, dice que la funcionaria municipal le hizo la observación sobre dos de las piezas que podrían resultar muy fuertes para el público infantil, pues muestran a sagra cabritos abiertos en canal y en una de ellas a una mujer colocando una daga en el cuello de un hombre.

Molina le explicó que las imágenes hacen referencia a pinturas clásicas, como ‘Judith con la cabeza de Holofernes’, tema que inspiró a grandes pintores como Caravaggio, Artemisia Gentileschi y Sandro Botticelli.

En la imagen, basada en un episodio bíblico, el personaje bíblico femenino decapita al general asirio. Tras su explicación, Ibarra aceptó continuar con la muestra.

Horas antes de la inauguración, cuando ya estaban las fotografías colgadas, Molina se enteró que le habían retirado las dos obras ‘polémicas’ sin avisarle.