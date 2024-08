¿Por qué unos envejecen bien y otros mal? La clave de regular tu ego

Seguramente alguna vez te topaste con un adulto mayor enojado con la vida o con una ancianita que vive sus días sin preocupaciones y feliz. La clave de sus respectivas alegrías y enojos sería ‘el ego’.

Si nunca te has detenido a analizar detenidamente tu propio ego, deberías hacerlo, ya que su regulación podría ser la respuesta para envejecer plenamente, afirma la psicogerontóloga argentina, Graciela Zarebski.

En Monterrey, compartió algunas reflexiones sobre su trabajo, a través del cual ha concluido la importancia del autoconocimiento y la capacidad de ser flexible ante los cambios inevitables de la vida.

Se dice que una persona con ‘ego alto’ tiene una percepción exagerada de su propio valor y habilidades en comparación con otros.

Es innegable que conforme se avanza en edad, algunas cosas empiezan a cambiar. Puede haber disminuciones en la capacidad física, fisiológica y cognitiva. Son transformaciones de la vida imposibles de controlar y la manera en que se enfrentan será decisiva.