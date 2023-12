Prepárate para contemplar a la Estación Espacial Internacional

Algo que podría ser equivalente a esa emoción de ver las estrellas durante una noche despejada, es contemplar a la inmensa, pero a la vez diminuta Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

Varias naciones alrededor del mundo como Estados Unidos, México, Canadá y el Reino Unido tendrán la increíble oportunidad de visibilizar esta nave de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) a cientos de kilómetros del planeta Tierra con ayuda de la misma NASA.

Debido a la gran cantidad de misiones que se llevan a cabo a lo largo del año, lejos de la atmósfera, la NASA compartió su página web ‘Spot the station’, donde los más aventureros e intrépidos, podrán checar si su ciudad o país cuenta con lugares aptos para ver la Estación Espacial Internacional con mayor claridad.

Lo único que se necesita hacer, es darle clic a los círculos que aparecen en el territorio nacional correspondiente y que más se acerquen a nuestra ciudad.

Estos señalan los observatorios o lugares donde la EEI se podrá ver sin problemas.

De igual forma, se puede agarrar el cursor que está justo arriba de los botones de alejar y acercar en el mapa.

Una vez seleccionando ese cursor, habrá que darle autorización al mapa de activar el GPS o dirección y listo, ‘Spot the station’ mostrará el mejor lugar u observatorio para captar a la EEI.

'Tis the season to #SpotTheStation!



Skywatchers across the U.S. will have great opportunities this week to see the @Space_Station fly overhead. Download our Spot The Station app to get details and customized alerts for your hometown: https://t.co/IV6AZcoGh3 pic.twitter.com/1YPDDULP7i