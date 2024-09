Primer caso de polio en Gaza en 25 años preocupa a la OMS y UNICEF

El pequeño Abdel-Rahman Abu El-Jedian, de apenas 10 meses, es el primer caso confirmado de polio en Gaza en 25 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su diagnóstico ha generado una gran preocupación entre los trabajadores de salud de la región, quienes han advertido de la posibilidad de un brote en medio de la devastadora guerra que afecta a la Franja de Gaza.

Abdel-Rahman, quien comenzó a gatear a una temprana edad, dejó de moverse de repente debido a la parálisis en su pierna izquierda. Su madre, Nevine Abu El-Jedian, explicó que la guerra impidió que su hijo recibiera la vacuna contra la poliomielitis, ya que las vacunaciones se detuvieron cuando las hostilidades se intensificaron.

Gaza: Little Abdul Rahman became the enclave's 1st polio case in 25 yrs last week, suffering paralysis in his left leg. @UN_News spoke exclusively to his mother who told us constant displacement meant he couldn't be vaccinated. pic.twitter.com/lQvyg6Zvs5