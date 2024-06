A veces se nos olvida que nuestros oídos son una parte del cuerpo muy importante, ya que gracias a ellos podemos escuchar nuestra música favorita y las voces de nuestra familia y amigos.

Somos capaces de percibir varios sonidos al día, sin embargo, hay algunos individuos que pueden captar otros sonidos que nadie más oye debido a que no provienen de una fuente externa; a esto se le conoce como tinnitus.

El Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) señala que el tinnitus, también conocido como acúfeno, ‘es la percepción de sonido que no tiene una fuente externa, por lo que otras personas no pueden escucharlo’.

A pesar de que suena bastante grave, esto puede ocurrir a muchas personas en uno o ambos oídos.

Aquellos individuos con tinnitus, son capaces de escuchar un ‘sonido fantasma’, el cual puede ser diferente, a veces un zumbido, silbidos o un ruido blanco constante.

