¿Se puede hackear el chip cerebral de Neuralink? Noland Arbaugh responde

El chip cerebral de Neuralink ya ha mostrado resultados prometedores para su primer receptor, Noland Arbaugh, desde que lo recibió en enero. ¿Pero es posible hackear el chip?

"La respuesta corta es sí", dijo Arbaugh en una entrevista en podcast con Joe Rogan citada por Business Insider.

Mientras Rogan discutía tranquilamente la posibilidad de que los humanos fueran hackeados y se convirtieran en cyborgs, Arbaugh dijo que hackear su implante cerebral no serviría de mucho, al menos en este momento.

