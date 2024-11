¿Puede la temperatura corporal estar relacionada con la depresión?

Un nuevo estudio publicado en Scientific Reports ha identificado una conexión entre la temperatura corporal y la depresión, sugiriendo que esta enfermedad afecta más allá del cerebro. Los investigadores observaron que a mayor severidad de los síntomas depresivos, también se presentaba un aumento en la temperatura corporal de los participantes.

El estudio, realizado a lo largo de siete meses en 2020, incluyó a más de 20,000 personas de 106 países diferentes. Cada participante llevaba un dispositivo para medir su temperatura corporal diariamente, así como un termómetro para reportar los síntomas de depresión que experimentaban.

Did you know that the brain temperature fluctuates ~3°C under normal conditions?



During sleep, the temperature decreases while wakefulness and physical activity raise the temperature.



Temperature influences every process in the brain, so 3°C has a large effect on the brain. pic.twitter.com/k4C0XXIO6M