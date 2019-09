¿Qué debes de hacer si un perro con rabia muerde a tu hijo?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy 28 de septiembre es el día mundial contra la rabia y está a la orden del día, pues hay muchos perros que viven en la calle y que pueden sufrir de ésta enfermedad, informó Excélsior. .

Recuerdo hace mucho años que a mi mamá la mordió un perro y tuvo que ser vacunada inmediatamente porque resultó que el perro tenía rabia, y no era un perro grande e imponente, ¡no! era un perrito pequeñito pequeñito. Desde entonces me da miedo pasar a un lado de perros realmente furiosos, pero no por eso los sigo amando con locura, pues ellos merecen todo el respeto, amor y cuidados.

Desde que tengo hijos prefiero mantenerme informada por cualquier imprevisto que suceda, por eso, cuando me enteré que sería el día mundial contra la rabia, investigué información acerca de qué hacer en un caso de mordedura de perro u otro animal con rabia y de acuerdo al Centro de Control y Prevención, esto fue lo que encontré.

¿Qué es la rabia?

La rabia es una enfermedad infecciosa que contraen los animales, principalmente los perros, que es causada por un virus. Esta enfermedad puede ser contagiada a los humanos por medio de la saliva del perro, por lo que es de vital importancia conocer cómo actuar si un perro con rabia muerde a un niño o a un adulto.

Desafortunadamente, los perros callejeros son más vulnerables a contraer esta enfermedad, pues no son evaluados ni atendidos por ningún veterinario (a menos de que tú lo ayudes), lo cual es muy peligroso porque si nos encontramos con un perro en la calle y nos muerde, no sabremos a ciencia cierta si tenía rabia o no. Por eso, lo mejor es seguir los siguientes consejos.

Lo primero que recomiendan los expertos que se haga, es lavar y desinfectar muy bien la herida y posteriormente cubrirla con una gasa.

Después, deberás acudir inmediatamente con un médico para que avalúe a tu hijo.

Si el médico considera que sí se debe aplicar una vacuna, aplicará vía intramuscular, es decir, puede ser en el brazo o en el muslo, la inyección HRIG o Inmunoglobina antirrábica humana y posteriormente aplicará 3 inyecciones más de antirrábica diploidal humana para completar el tratamiento.

Es importante considerar que la vacuna de la rabia nunca va puesta en los glúteos, pues esto puede ocasionar baja de defensas.

Por otro lado, si tienes la posibilidad de capturar al perro que mordió a tu hijo, hazlo y llévalo a un veterinario para que lo atienda. Esto ayudaría a que no siga mordiendo y contagiando a más personas.

Finalmente, si tú tienes un perro en casa, llévalo con el veterinario para que lo evalúe y aplique todas las vacunas correspondientes. Y por favor, ¡no los abandones! Ellos merecen todo el amor y cuidados necesarios.