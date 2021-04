¿Qué es la depresión? La otra batalla del medallista olímpico Michael Phelps

Luis Homero Echeverría

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Qué es la depresión? La salud mental no es ajena a los deportistas

Cada vez los propios atletas revelan casos de ansiedad o depresión como el multimedallista olímpico Michael Phelps, que abiertamente ha hablado sobre los estragos de estas enfermedades con las que ha aprendido a vivir después de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero que con la pandemia se han agudizado en el último año.

En distintas ocasiones el ex nadador ha relatado los distintos episodios que ha vivido, pero en mayo del año pasado, en los primeros meses de la emergencia sanitaria habló abiertamente sobre sobre su batalla contra la depresión y contó francamente haber considerado la idea de suicidarse.

"La pandemia ha sido uno de los momentos más aterradores por los que he pasado", contó el año pasado en una carta pública que escribió para la cadena ESPN.

El ganador de 23 medallas de oro olímpicas se ha respaldado en su esposa Nicole, quien cuida de sus tres hijos y les explica la situación de su padre.

"Los chicos quieren estar cerca de Michael cuando tiene un día difícil. Quieren intentar hacerlo feliz, especialmente Boomer porque es el mayor. Así que decimos, 'Hey Booms, papá lo está pasando mal y sólo necesita tomarse un momento para estar solo'", contó Nicole, recientemente al sitio Today.

La resiliencia es una herramienta fundamental como cualquier músculo del cuerpo, sólo que a nivel mental, explicó la psicóloga deportiva Nancy Torres.

"Los principales enemigos y no sólo de los atletas van a ser la ansiedad y la frustración por esta pausa que fue espontánea, restrictiva e indefinidamente larga y esto lo pueden llegar a vivir personas o atletas", expresó Torres.

Phelps participa en la compañía de terapia online TalkSpace y en la fundación, que lleva su nombre, promueve estilos de vida saludables para los niños a través de la natación.

Pesan las lesiones

Una serie de circunstancias recabadas por medios internacionales evidencian los sucesos que provocaron el suicidio de la joven patinadora artística sobre hielo Ekaterina Alexandrovskaya, que falleció en julio del año pasado en Moscú, a los 20 años, luego de caer por la ventana.

La rusa nacionalizada australiana escribió una nota que decía "Te amo" y fue encontrada en su departamento por la policía.

Medios rusos hablan de lesiones reiteradas como motivo de su decisión, la pérdida de su padre por enfermedad.

El programa televisivo Vesti reportó que sufría depresión que la llevó a buscar apoyo psiquiátrico.

Ekaterina representó a Australia en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, un año antes conquistó el oro en los Mundiales junior y se llevaron el título en la Final del Grand Prix Junior ISU de 2017-18.

Comenzó a patinar a los 4 años de edad. Cuando Alexandrovskaya vivía en Sydney, estaba luchando por la muerte de su padre, lo que la llevó a beber en exceso. Económicamente luchó para mantenerse, a menudo dormía en los sofás de sus amigos después de los recortes de fondos para el patinaje sobre hielo.

Confiesa ansiedad

La pandemia ha sido una ventana para que deportistas hablen sobre su salud mental, incluso en períodos anteriores a la emergencia sanitaria.

En junio del año pasado, mientras el tenis había parado a nivel mundial, el ex tenista sueco Robin Söderling confesó en la emisora pública "Radio de Suecia" que llegó a buscar por internet diferentes maneras para suicidarse, antes de hacerse oficial su enfermedad de mononucleosis, que le causaba fatiga permanente y que le hizo retirarse de manera oficial del tenis en 2015, tras no recuperarse de la enfermedad.

"Tenía muchísima ansiedad. Me sentaba en mi casa y veía a mi alrededor y no entendía. El más mínimo ruido me generaba mucho pánico. Desde escuchar como una carta caía sobre mi felpudo hasta cuando sonaba el teléfono. Todo me generaba muchísimo miedo y llegué a buscar por internet numerosas formas para suicidarme", confesó.

"Es muy raro hablar de los problemas psíquicos que tienen los grandes deportistas y es por esto por lo que yo quería dar un paso hacia adelante. A los que se dedican al deporte y a todo su entorno les digo que entrenen duro y se lo tomen con mucha calma".