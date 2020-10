¿Qué síntomas tiene la menopausia?

MÉXICO.- El tiempo pasa y los días no vuelven, reza una de las miles de frases que circulan en internet, la cual bien podría aplicarse a una de las etapas que conforman el ciclo de vida de las mujeres y el constructo de su ser femenino, esta es la menopausia.

“La menopausia es el momento de la vida de una mujer en el que sus periodos (menstruación) cesan. En la mayoría de los casos, se trata de un cambio corporal normal y natural que casi siempre ocurre entre los 45 y 55 años de edad. Después de la menopausia, una mujer ya no puede quedar embarazada”, explica el portal especializado Medline Plus.

La menopausia presenta una serie de cambios socioculturales y psicológicos determinados por la finalización de la etapa reproductiva de la mujer, el ejercicio de nuevos roles, la constitución de diferentes arreglos familiares y económicos, el cuidado de la salud, la disminución o pérdida de capacidades relacionadas con el envejecimiento, y la búsqueda de objetivos y planes de vida, por sólo citar algunos.

Efectos de la menopausia

Los síntomas de la menopausia pueden empezar de repente y ser muy notorios, o bien al principio pueden ser muy leves. Los síntomas pueden producirse la mayor parte del tiempo cuando aparecen, o bien pueden suceder solo de vez en cuando. Algunas mujeres notan cambios en muchas áreas. Algunos síntomas de la menopausia, como los cambios de humor, son similares a los síntomas del síndrome premenstrual (SPM). Otros efectos nuevos se detallan a continuación:

Tus períodos menstruales pueden no ser tan regulares como antes. También pueden durar más o menos. Puedes saltarte algunos meses. Los períodos menstruales pueden desaparecer por unos meses y luego regresar.

pueden desaparecer por unos meses y luego regresar. Tus períodos menstruales pueden ser más o menos abundantes que antes.

Es posible que tengas sofocos y problemas para dormir .

. Puedes experimentar cambios de humor o estar irritable.

También puedes tener sequedad vaginal. El sexo puede ser doloroso o incómodo.

Es posible que tengas menos interés en el sexo. Quizás tardes más en excitarte.

Entre los posibles cambios no tan notorios, la Oficina para la Salud de la Mujer (ONH, por sus siglas en inglés), refiere en su portal oficial que puedes empezar a perder densidad ósea debido a que tienes menos estrógeno. Esto puede causar osteoporosis, una afección que hace que los huesos se debiliten y rompan fácilmente.

Así como que los niveles cambiantes de estrógeno también pueden subir los niveles de colesterol e incrementar tu riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Es por ello que te recomienda hablar con tu médico acerca de un tratamiento posible para los síntomas de la menopausia si ellos te molestan o perjudican tu calidad de vida.

Ficha rápida de síntomas de la menopausia

Las mujeres pueden tener diferentes señales o síntomas en la menopausia. Eso se debe a que el estrógeno es utilizado por muchas partes del cuerpo. A medida que una mujer va teniendo menos estrógeno, podría tener varios síntomas. Entre los cuales destacan los siguientes:

Menstruaciones irregulares

Sequedad vaginal .

. Sofocos.

Escalofríos.

Sudoraciones nocturnas.

Problemas para dormir.

Cambios de humor .

. Aumento de peso y metabolismo lento.

Adelgazamiento del cabello y piel seca.

Pérdida de volumen de los senos.

¿A qué edad inicia la menopausia?

La edad de la menopausia puede variar entre poblaciones por los hábitos alimentarios, formas de vida, así como por factores genéticos o biológicos.

Desde 1990, en México se ha encontrado que se presenta en un promedio de edad entre los 48.2 y 48.5 años. A pesar de que la menopausia pueda describirse de manera tan exacta, se enmarca en un evento más amplio denominado climaterio, el cual abarca la etapa de transición entre el período reproductivo y el ya no reproductivo en la mujer, extendiéndose desde la madurez hasta la senectud, indica el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en la revista Género y Salud en cifras.

Finalmente es menester detallar que de acuerdo con expertos en la salud, después de la menopausia, ya no podrás quedar embarazada y no tendrás más tu período menstrual. Por lo que si tienes sangrado vaginal de cualquier tipo después de la menopausia, debes consultar con un médico de inmediato. El sangrado vaginal después de la menopausia no es normal y puede significar que tienes un problema de salud grave.

(Con información de Medline Plus, ONH y Centro Nacional de Equidad y Género en Salud Reproductiva)