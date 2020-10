MÉXICO.- Una relación de pareja saludable, es aquella en la cual dos personas están interesadas en trabajar y atender sus posibles debilidades y dificultades. La comunicación clara se convierte en la llave que permite abrir todo tipo de diálogo con el objetivo de hablar sinceramente y derribar tabúes que podrían generar fricciones e incluso mal entendidos. A la hora de mantener relaciones sexuales, hay prácticas comunes que en ocasiones podría dar vergüenza hablar de ellas, tal es el caso de comerse el semen tras una felación.

“Para algunas personas, el tragar el semen es algo excitante, mientras que para otras, puede resultar desagradable. Cualquiera que sea tu posición al respecto, es respetable y tu pareja debe estar al tanto de ella”, puntualiza el portal Vida y Salud.

Existen muchos mitos acerca de las prácticas sexuales, incluso en pleno siglo 21. Es por ello que a continuación pretendemos dar respuesta con fundamentos de expertos en materia de la salud a la interrogante: ¿qué tan nutritivo es el semen? Pero para ello es menester comenzar explicando qué es el semen.

¿Qué es el semen?

El semen es un líquido viscoso y blanquecino que empieza a producirse durante la pubertad de los hombres entre los diez y quince años de edad.

Miguel Ruíz Jorro, co-director de Crea Medicina Reproductiva y director de la Unidad de Andrología Reproductiva de Crea, explica en el portal Cuídate Plus que “el semen es una substancia líquida compuesta por el conjunto de secreciones producidas por diferentes glándulas del aparato genital masculino que se juntan en el momento de la eyaculación, instante en el que este líquido es expulsado a través de la uretra”.

¿De qué está compuesto el semen?

Luis Martin Castro Fernandez explica en el artículo especializado “Composición y Características del Semen”, que en el líquido viscoso fabricado por el aparato sexual masculino menos de un 10% del volumen del semen de una eyaculación corresponde a los espermatozoides, y más del 90% al líquido seminal.

La densidad de espermatozoides en el semen varía de 50 a 150 millones por mililitro, por lo que cada eyaculación contiene entre 200 y 400 millones de ellos. Así como que la vesícula seminal aporta entre el 40% y el 60% del volumen del semen y contiene principalmente:

Fructosa.

Prostaglandinas (E2, A, B).

Aminoácidos.

Fósforo.

Potasio.

Hormonas.

Ruíz Jorro declara que “el semen es un líquido con sustancias que posiblemente podrían tener algún tipo de acción beneficiosa para la salud, además de ser rico en proteínas, pero estos beneficios son realmente muy dudosos aunque no lo es el riego de utilizar el semen como medicamento”.

Investigadores del Instituto Max Planck, en Alemania, defienden que el semen contiene una sustancia que podría ser un antibiótico tan poderoso como la penicilina, sin embargo detallan que utilizarlo como medicamento tiene riesgos para la salud, ya que podría haber riesgo de contraer enfermedades infecciosas como hepatitis B y C, VIH, herpes, clamidias, citomegalovirus, papilomavirus, sífilis, gonorrea, etc”.

¿Qué pasa si te tomas el semen?

“El semen está compuesto de los mismos nutrientes inofensivos, minerales y azúcares que probablemente te comes todos los días, cosas como vitamina C, potasio, calcio y fructosa. (De hecho las células del esperma representan una porción muy pequeña del semen). Aún así, no puede reemplazar tu licuado por las mañanas: un hombre sólo produce aproximadamente una cucharadita de semen por orgasmo, y eso no está ni cerca de darte beneficios a la salud, aunque te lo comas a diario. Pero tampoco contiene ningún ingrediente extraño, y tu cuerpo lo digiere como cualquier otra sustancia que comes”, asevera Debby Herbenick, profesora asociada en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Indiana.

El portal En Pareja refiere que especialistas en la salud especifican que el semen no contiene ninguna toxina que pueda enfermarte, y cuando llega a tu estómago, las enzimas y los ácidos de la digestión harán su trabajo. Así como que pasa directamente por tu aparato digestivo, por lo que un embarazo es imposible, ya que los ovarios no están para nada conectados con él.

Es menester recordar que cuando se practica sexo oral existe el riesgo de infección de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, médicos indican que si tú y tu pareja están sanos, la ingestión del semen no conlleva ningún riesgo para su salud.

“Se sabe que las enzimas presentes en la saliva destruyen el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que si el semen está contaminado por el VIH, el virus puede morir en el estómago gracias a la acción de los ácidos. Lo mejor sería que si no hay seguridad acerca del estado de salud de la persona con la que estás, no practiques sexo oral. Pero si en el calor del sexo, te encuentras con que la eyaculación en tu boca es inminente, tienes dos opciones: escupir el semen rápidamente o tragártelo de inmediato para minimizar el contacto con las membranas como la boca y la garganta”, refiere Vida y Salud.

Recuerda que cuando comienzas tu etapa de vida sexual activa, ir al médico con tu pareja es el mejor inicio de una relación libre de preocupaciones y riesgos.

(Con información de Vida y Salud, Cuídate Plus y En Pareja)