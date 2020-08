Quizás nunca haya una solución para el coronavirus: OMS

SUIZA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió durante una conferencia llevada a cabo este lunes que, más allá de los cientos de estudios que se realizan en el mundo en busca de vacunas, “quizás nunca haya una cura” contra el Covid-19.

Directas y concisas fueron las palabras del director general de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien insistió en el hecho de que se trata de la primera pandemia de la historia causada por un coronavirus, frente a las epidemias gripales que fueron habituales en los últimos siglos, por lo menos una decena en los últimos 250 años.

"Una buena cantidad de vacunas están ahora en fase 3 de estudios clínicos y todos esperamos tener una buena cantidad de vacunas que nos ayuden a prevenir la infección. Sin embargo, “no hay una bala de plata en este momento, y quizás nunca haya una cura, más allá de los que suceda en los próximo meses o años respecto al coronavirus, la situación sigue estando en nuestras manos”, puntualizó el doctor Tedros.

Esto, porque si bien no hay una respuesta global a la pandemia en estos momentos, una eventual vacuna puede servir para prevenir contagios y ayudar a controlar la situación. Es por ello que la organización recordó la importancia de continuar extremando medidas de higiene y distanciamiento social con el fin de evitar la proliferación de la cepa mortal.

Es así que el organismo urgió a los gobiernos de todo el mundo a realizar los mayores esfuerzos para evitar que las cifras de contagios sigan aumentando. Actualmente, más de 18 millones de personas han contraído el SARS-COV-2, de las cuales casi 700 mil han fallecido.

Finalmente, el director general de la OMS llamó a las mujeres que están dando de mamar a sus hijos que, aun cuando ellas hayan contraído el coronavirus, no dejen de alimentar a sus bebés, porque los beneficios de la leche materna superan con creces los riesgos de una infección.

"Las mujeres, más allá de que tengan sospechas o hayan efectivamente contraído el Covid-19, deben ser incentivadas a comenzar o a seguir dando de mamar, al igual que todas las mujeres”, acotó Tedros.

