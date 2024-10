Regresa ‘Crew-8’ a la Tierra; hospitalizan a uno de los astronautas

Esta madrugada, la tripulación del ‘Crew-8’ de la NASA regresó al planeta Tierra en una cápsula de SpaceX, tras completar una misión de casi ocho meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El retorno de tres astronautas de la NASA (Matthew Dominick, Michael Barratt y Jeanette Epps) y un cosmonauta (Alexander Grebenkin) se había visto retrasado debido a problemas con la cápsula de Boeing y al paso del huracán Milton.

Su regreso a casa fue tanto motivo de celebración para los encargados de su misión, como de preocupación para uno de los aventureros espaciales.

Poco después del acuatizaje de la cápsula de SpaceX en el Golfo de México, frente a la costa de Florida, uno de los astronautas de la NASA presentó un ‘problema médico’, por lo que junto al resto de sus compañeros, fue trasladado por aire a un hospital en Pensacola, Florida.

Splashdown. Welcome home, #Crew8! After a science mission of over seven months living and working on the @Space_Station, the crew of four are back on Earth. pic.twitter.com/6tvEBQRgLI