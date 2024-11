Restos de nave espacial en Marte desconciertan a la NASA en 2024

La NASA continúa su misión para desentrañar los secretos de Marte y recientemente ha revelado un descubrimiento que ha dejado perplejos a sus científicos.

A través del rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity, la agencia espacial ha recopilado numerosos datos y fotografías de la superficie marciana. Entre estos, imágenes capturadas en 2022 han sorprendido a los expertos, pues muestran lo que parecen ser restos de una nave espacial esparcidos en el suelo del planeta rojo.

✅ It’s mission accomplished for my MOXIE instrument!



I brought this device to test making oxygen from Mars’ CO2 atmosphere, and it worked great. This tech could pave the way for future explorers to make their own rocket fuel and breathable air. 🚀



