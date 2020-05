Revela estudio clínico que medicina para la presión arterial no provoca coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- Recientes estudios clínicos sobre el comportamiento de la pandemia por coronavirus han revelado que los medicamentos que se recetan para tratar la hipertensión arterial no hacen que los pacientes sean más susceptibles a la infección por Covid-19, o a enfermedades graves si se infectan.

De acuerdo con la nueva investigación publicada por The New England Journal of Medicine, y hallazgos similares de China que fueron publicados la semana pasada en JAMA Cardiology no se encontró ningún riesgo relacionado con otras tres clases de medicamentos para la presión arterial de uso común: los betabloqueantes, los bloqueantes del canal del calcio y los diuréticos tiazídicos.

Ambos estudios se basaron en el examen de los registros de los pacientes, lo que no aporta pruebas tan sólidas como los resultados de los ensayos clínicos controlados, en los que los pacientes se escogen al azar para tomar un tratamiento u otro.

Surgieron preocupaciones acerca de los medicamentos al principio de la epidemia cuando los informes de China indicaron que a las personas con hipertensión parecía irles mal, y parecía lógico investigar si la causa era la propia afección o si los medicamentos para la presión arterial estaban de alguna manera haciendo más vulnerables a los pacientes.

Además, estudios en animales han demostrado que los bloqueadores de los receptores de la angiotensina (ARBS) y los inhibidores de la ECA podrían aumentar los niveles en algunos tejidos de una proteína llamada ACE2, que resulta ser la sustancia de la que se agarra el virus cuando invade las células. En teoría, niveles más altos de esa proteína en los pulmones podrían ayudar al virus a atacar actuando como asideros adicionales, han advertido algunos científicos. Pero no se sabe si los medicamentos realmente elevan el ACE2 en los pulmones humanos.

Medicamentos alivian, no empeoran la infección por Covid-19

La investigación científica reveló que la evidencia de los estudios en animales sugiere el efecto opuesto: los medicamentos podrían sofocar la inflamación en los pulmones y reducir el riesgo de enfermedades graves en pacientes con coronavirus. Un ensayo controlado está a punto de comenzar a averiguar si los inhibidores de la ECA pueden ayudar a los pacientes de Covid-19, anunció la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego.

No es sorprendente que los pacientes estén confundidos e inquietos. Las sociedades médicas han instado a la calma, diciendo que la gente debe seguir con sus medicamentos porque la presión arterial alta aumenta los riesgos de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y daños renales. Pero las sociedades también pidieron que se investigara el tema, y los temores han persistido.

"Me preocupa porque he recibido llamadas de muchos pacientes que me preguntan si deberían dejar de tomar sus medicamentos o cambiar a otra cosa, y algunos incluso dejaron de tomar sus medicamentos sin consultarme", dijo en una entrevista Harmony Reynolds, directora asociada del centro de investigación cardiovascular de la Facultad de medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.