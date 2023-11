Revelan fotos de varias galaxias captadas por el telescopio Euclid

Científicos revelaron recientemente las primeras imágenes tomadas por el telescopio espacial europeo Euclid, se trata de una asombrosa colección de galaxias demasiado numerosa para ser contabilizada.

Las fotografías fueron reveladas por la Agencia Espacial Europea, cuatro meses después de que el telescopio fue lanzado desde Cabo Cañaveral.

Si bien los panoramas celestiales han sido observados previamente por el Telescopio Espacial Hubble y otros, los de Euclid ofrecen "imágenes astronómicas ultra nítidas de una sección amplia del cielo y una visión profunda del universo distante", indicaron los especialistas.

En una imagen se ven unas 1,000 galaxias en un núcleo a unos 240 millones de años luz de distancia, ante un trasfondo de más de 100 mil de estas constelaciones a miles de millones de años luz.

Un año luz equivale a 9.3 billones de kilómetros (5.8 billones de millas).

"Deslumbrante", declaró Carole Mundell, directora científica de la agencia espacial, al mostrar la foto del núcleo de las galaxias, en centro de control de la agencia en Alemania.

Los instrumentos de Euclid tienen la capacidad de percibir hasta las galaxias más pequeñas.

Las cuales anteriormente eran demasiado tenues como para poder ser visualizadas.

Los resultados son "imágenes ultra nítidas y asombrosas que van hacia atrás en el tiempo cósmico", afirmó Mundell.

El telescopio tomó fotos de una galaxia en espiral muy parecida a nuestra Vía Láctea.

Aunque el Telescopio Espacial Hubble ha observado previamente el núcleo de esta galaxia, las nuevas imágenes ofrecen un vistazo a toda la región, afirmaron los expertos.

Por último es importante destacar que Euclid también tomó fotos nuevas de la Nebulosa "Horsehead" en la constelación Orión, un grupo de estrellas jóvenes.

