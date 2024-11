Roncar es mucho más que un sonido incómodo: la apnea del sueño

El ronquido puede parecer un hábito común e inofensivo, pero en realidad, puede ser el síntoma de un problema de salud: la apnea obstructiva del sueño.

Este trastorno se ha convertido en una causa principal de consulta en clínicas especializadas, como señala el doctor Reyes Haro, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Haro explica que el ronquido no es simplemente un sonido incómodo, sino una señal de dificultad respiratoria que, en casos graves, puede implicar múltiples interrupciones de la respiración cada hora.

“Yo creo que es un problema que sigue subestimado. Todos conocemos a alguien que ronca fuerte. Y el ronquido intenso es el preámbulo para el desarrollo de la apnea de sueño”,

advierte Haro, enfatizando la prevalencia y falta de atención que recibe este trastorno en el país.

¿Qué provoca la apnea obstructiva del sueño?

La apnea obstructiva del sueño se produce cuando los tejidos de la garganta se relajan demasiado durante el sueño, lo que obstruye el flujo de aire y provoca pausas en la respiración.

Según Haro, en casos leves, una persona puede tener hasta 15 apneas por hora, mientras que en situaciones más severas se han registrado más de 100 pausas por hora. Estas interrupciones afectan significativamente las fases del sueño, especialmente las más profundas, que son cruciales para la restauración física y mental.

Las consecuencias de este trastorno no se limitan a la fatiga. Los pacientes con apnea no tratada pueden experimentar problemas de memoria, dificultad para concentrarse y somnolencia diurna, un factor de riesgo importante en accidentes de tráfico. Además, los efectos a largo plazo pueden incluir hipertensión, problemas cardiacos y accidentes cerebrovasculares, lo que aumenta el riesgo de complicaciones graves si no se trata.

El tratamiento más efectivo y seguro para la apnea es el uso de un dispositivo CPAP (Presión Positiva Continua en la Vía Respiratoria), que ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias al bombear aire de manera continua.

Aunque estos equipos están disponibles en el sistema público de salud, su cobertura es limitada, y su costo, que oscila entre 10 mil y 25 mil pesos, puede ser una barrera para muchos pacientes.

Haro también señala que la apnea no es exclusiva de personas mayores o con sobrepeso. Aunque el exceso de peso incrementa el riesgo, este problema afecta también a personas jóvenes e incluso a niños, debido a factores como los malos hábitos de sueño y el uso excesivo de dispositivos electrónicos.

Para reducir el riesgo y mejorar la calidad del sueño, los expertos recomiendan una buena “higiene del sueño”, que incluye evitar el uso de pantallas antes de dormir, mantener una rutina de descanso y reducir el consumo de cafeína.

En un contexto donde los problemas del sueño impactan de manera directa en la calidad de vida, es vital prestar atención a síntomas como el ronquido fuerte y no subestimar la importancia de un descanso adecuado.

Qué hacer para corregir malos hábitos de sueño

Aprender a desconectarse: a determinada hora, reducir estímulos como luces en casa o el uso de dispositivos móviles.

"La luz azul de los teléfonos interfiere en el proceso de producción de melatonina en el cerebro, que es lo que ayuda a conciliar el sueño",

precisa Beltrán.

Tener un horario consistente para empezar el día y para acabarlo.

Evitar el consumo de estimulantes como cafeína y alcohol por la noche.

Dejar de sobrepensar todo el tema alrededor del sueño.

"Quitarse el mal hábito de creerse que se duerme mal y tenerle pánico a la cama. Sin capacidad de desconexión, será difícil dormir",

sugiere.