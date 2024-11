¿Sabías que hay un gen que prolonga la vida y combate el envejecimiento?

Científicos de la Southwest University y la Universidad de Copenhague han identificado al gen OSER1 como un factor clave en la longevidad, según una investigación publicada en Nature Communications.

Este gen actúa reforzando la resistencia de las células frente al estrés oxidativo, un proceso que genera un desequilibrio entre radicales libres y antioxidantes y acelera el envejecimiento.

Oxidized LDL induced extracellular trap formation in human neutrophils via TLR-PKC-IRAK-MAPK and NADPH-oxidase activation Dikshit et. al.



OxLDL and NETs both contribute to plaque destabilization in ischemic atheromas. Regular Lipoprotein apheresis can help reduce this risk. pic.twitter.com/rWdKbo0QJ9