¿Tienes miedo a quedarte soltero? Padeces de...

CIUDAD DE MÉXICO.- Existen muchas personas que prefieren permanecer en una relación tóxica a quedarse solteros, a esto se le conoce como anuptafobia. Podemos sentir miedo a la soltería sin darnos cuenta. Lo mejor que se puede hacer es dedicar un momento a pensar con quién estamos, por qué estamos a su lado y cómo nos sentimos junto a esa persona.

De acuerdo con el portal Guía Psicología, los casos de anuptafobia pueden ser de leves a graves. Muchas personas esperan y planifican para el día en que encuentren la pareja perfecta con quien compartir su vida, y en ausencia de esta perfección, podrían actuar en formas que son irracionales. Pueden elegir pareja rápidamente casarse sin tiempo para considerar las consecuencias.

Alternativamente, podrían permanecer en relaciones destructivas, donde la promesa de matrimonio o compromiso de por vida es real, porque temen lo que pasaría si de repente se encuentran solos. Esta es quizás la forma más grave y puede conducir a una mujer o un hombre que no quiere liberarse a sí mismo de una relación inherentemente abusiva por el miedo a estar solo supera el miedo al abuso.

La segunda forma, miedo a estar casado con la persona equivocada, podría expresarse en una incapacidad para comprometerse. Una persona puede ser capaz de ofrecer un cierto nivel de compromiso con el otro, pero seguiremos buscando el hombre o la mujer ideal para venir adelante. En cuanto al tema del matrimonio, esta persona sería generalmente inflexible o dudosa porque el miedo le lleva a preocuparse de hacer compromisos para toda la vida con la pareja equivocada.

¡Presta atención a las señales!

Siempre están en una relación.- Aunque recién hayan salido de una ruptura, quienes tienen esta fobia tienden a concentrar toda su atención en encontrar pareja nuevamente. No se permiten sanar ni recuperarse de la relación anterior.

Les importa más estar en pareja aunque se sientan mal.- Cuando lo único trascendente es estar en pareja, no importan las intuiciones ni si se tiene la certeza de que no es la persona correcta. El autoengaño es constante y todo sea por no estar solo.

Permanecen en relaciones tóxicas.- Estas personas aceptan la infidelidad y la mentira. El miedo a que la pareja se vaya es más fuerte que aceptar que están en una relación tóxica. Sienten que es mejor tolerar una relación no saludable que estar soltero.

No se reconocen a sí mismos en una relación.-Cada vez que se involucran con alguien, importa más su pareja y se olvidan de sí mismos. De repente empiezan a comer alimentos que no les gustan o miran programas de televisión que odian, con la única intención de complacer a la pareja.

Tratamiento

No todas las personas que sufren de formas leves de esta enfermedad requieren terapia. La terapia es por lo general sólo es realmente necesario cuando el miedo de estar sola es tan intensa que hace que la gente a tomar decisiones de vida muy pobres o se sienten incapaces de comprometerse. Se podría decir que hay muchas personas que sufren del miedo de terminar solo, pero siempre y cuando este temor no abruma el sentido común, que pueden ser más de una condición humana que una enfermedad mental.