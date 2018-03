Toma el control de tu ciclo menstrual durante vacaciones

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas mujeres tienen menstruación irregular, es decir que no tienen un ciclo menstrual definido, pero esto no debe de ser un impedimento para que dejes de hacer tus planes, como tus vacaciones, por eso si te vez 'sorprendida' puedes recurrir a otros métodos para no alejarte de la playa o la piscina.

Para continuar con tus planes tendrás que tomar en cuenta estas opciones y consejos para reemplazar la tradicional toalla higiénica o sanitaria.

Copa menstrual: Este pequeño producto ha cambiado la vida de muchas mujeres, tiene forma de copa en gel y se coloca al interior de la vagina, viene en tallas. Es ecológico, cómodo y permite que corras o nades con total libertad.

Pros: es ecológico porque se está reutilizando, así que no estamos en realidad dejando una huella ecológica. Otra de las ventajas es que no se han presentado efectos colaterales como infecciones, ya que este método sí deja que salga el flujo. Finalmente es bueno mencionar que es económico a comparación de lo que podrías gastarte en otros métodos en un año.

Contras: el primero sería que no es tan fácil conseguirla a comparación de los tampones, además de que a muchas chicas les incomoda la idea de tener que desechar su contenido, lavarlo y volverlo a aplicar.

Tampones: Esta otra opción es un clásico, se coloca con un aplicador y se cambia cada cuatro horas para evitar el síndrome del shock tóxico. Este producto ha facilitado por años la vida de varias mujeres que no podían usar toalla por las actividades que realizaban.

Pros: Cuando te acostumbras, es fácil de colocar y reemplazar; lo consigues fácilmente es cualquier farmacia y su costo es bajo. Es efectivo porque no deja salir el flujo.

Contras: Si es la primera vez que lo usas o no estás acostumbrada a utilizarlo, puede llegar a ser incómodo. Otra de las desventajas es que es un textil que no deja fluir el sangrado, por lo cual si se llegase a presentar una infección, se potencializaría e incluso en algunos casos podría presentarse un choque séptico (infección generalizada).

Un tercer tip va para aquellas mujeres que tienen regla ligera, si ese es tu caso entonces no tengas miedo en ir a la playa o piscina porque la gravedad y la presión del agua evita que la menstruación baje.

Pero si también sufres de cólicos menstruales, ahí si las cosas se ponen muy difíciles porque el último consejo es evitar las aspirinas porque es una pastilla anticoagulante hará que tu periodo dure más y esto podría ser un problema para ti.

Con información de EsMás y Wapa.