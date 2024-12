Algunos familiares llegan a realizar comentarios incómodos durante las fiestas decembrinas sobre expectativas de logros académicos, juicios acerca de orientaciones sexuales o parejas, ejemplifica CONECTA, el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey.

Una forma de hacerles frente es mediante el autoconocimiento, de acuerdo con Miriam Nava, directora de Bienestar Estudiantil del Campus Estados de México (CEM) del Tec.

"Saber bien quién soy (y) conocerme a mí mismo. De esta manera, cuando lleguen estos comentarios, tendré la seguridad de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo" , precisa.

Redactar una lista donde se reconozcan aptitudes, fortalezas y talentos es un ejercicio recomendado por la especialista para tal fin. Lo ideal, añade, es contar con acompañamiento de un psicólogo para mejorar el autoconocimiento.



"No tienes que cubrir las necesidades de los demás", destaca Nava.

Cuidados de salud mental

A decir de Nava, a lo largo de la temporada decembrina pueden presentarse problemas emocionales cuando las personas enfocan sus pensamientos en lo que no tienen, lo que han perdido, lo que no han logrado o quienes ya no están.

Situaciones como la pérdida de un ser querido (una mascota, por ejemplo), terminar una relación amorosa o reprobar una materia son factores que podrían mermar la salud mental, apunta CONECTA.

"Cada uno vive de manera personal su duelo. Hay quienes lo superan distrayéndose, socializando y otros lo viven de manera más íntima. A lo mejor tomándose su tiempo. Incluso aislándose en algún momento de la gente" , comparte Nava.

Si bien no hay una forma correcta de superar el duelo, recomienda a las personas hacer lo que mejor los haga sentir, que sea de ayuda a superarlo y les produzca tranquilidad.

"Algo importante que debes saber es que este duelo es temporal. Lo vas a superar. Este estado no es para siempre", afirma.

Si una familia atraviesa dificultades económicas en esta época, es importante una comunicación clara entre sus miembros para que sepan en qué áreas ajustarse. Asimismo, recordar que es una circunstancia temporal.

"La recomendación es ser empáticos: entender que la situación familiar de este momento a lo mejor no da para la fiesta o las vacaciones que esperábamos, pero podemos hacer otras cosas", comenta Nava.

Otros consejos de esta especialista y Ricardo Nava, jefe del servicio de Psiquiatría y Salud Mental de TecSalud, son:



+ Comer alimentos saludables, dormir lo suficiente y realizar actividad física regular.

+ Enfocarse en lo que se tiene, en quienes están al lado y lo que se ha logrado.

+ Hablar con personas cercanas acerca de lo que se siente.

+ Hacer actividades de relajamiento, como cantar, dibujar o ejercitarse.

+ Evitar pensar en el pasado o el futuro. Mantenerse en el aquí y el ahora.

+ Mantener una actitud de agradecimiento y valor hacia lo que se tiene y se reciba.

+ Tomar descansos cortos de relajación a solas o buscar pasatiempos que involucren actividad física o mental.

+ Visitar o estar en contacto con seres queridos.

Con información de Reforma.