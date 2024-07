Salud mental: preocupa falta de seguimiento tras pandemia de Covid-19

La salud mental, que anteriormente era un tema difuso y disperso, se convirtió en una prioridad durante la crisis de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, tras la pandemia, esta preocupación no ha tenido el seguimiento ni la evaluación necesarios.

Feggy Ostrosky, directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM, señala que una de las principales deficiencias es la ausencia de planes efectivos para la detección temprana de problemas de salud mental.

Según Ostrosky, las escuelas podrían desempeñar un papel crucial en este ámbito, sirviendo como un canal ideal para la prevención y reducción de violencia.