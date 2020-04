El uso de cubrebocas no es sustancial; su protección es relativa: López Gatell

Ciudad de México.- Durante la conferencia de prensa diaria para dar a conocer los avances del Covid-19 en nuestro país, el Dr. Hugo ópez-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoci´pon de la Salud, recalcó que existe cierta evidencia de que si las personas infectadas usan cubrebocas hay menor posibilidad de que contagien a otras personas, lo que hay menos evidencia es que las personas que no están infectadas les sirva para no contagiarse.

Al inicio de la epidemia dije que usar cubrebocas tiene poca o nula utilidad. Y el principal motivo es porque no tenemos ningún elemento para asegurar que todo mundo va a utilizarlo adecuadamente.

Para qué sirve realmente un cubrebocas

El cubrebocas, dijo, es un dispositivo con efecto mecánico de retención de las partículas líquidas que son el medio por el que se transmiten muchos agentes infeccionsos que causan enfermedades.

“Su utilidad es que proteje a los demás de las infecciones porque bloquea las partículas con virus se propaguen hacia los ojos, nariz y boca del vecino. Es para evitar contagiar o contaminar al otro”, afirmó.

El especialista comentó que el instituto de Salud Pública hizo un estudio con metodología que se llama Revisión Rápida de la Evidencia, la cual recopila distintos estudios científicos sobre un tema para conocer cuál es el consenso.

Esta investigación encontró sólo un estudio de 6 afirma que hubo un 20% de disminución en el contagio por el uso de cubrebocas, asumiendo que de 10 al 50% de la población lo usan de manera correcta y consistente. La conclusión es que no se sustenta el uso poblacional del cubrebocas para la disminución de contagios.

Riesgo en el uso incorrecto de cubrebocas según Gatell

Definitivamente no hace daño usar cubrebocas; el problema es que las personas que los usan todo el tiempo podrían sentirse protegidas y descuidar otras medidas como el resguardo en casa, la sana distancia y la higiene básica como el lavado de manos.

Y es que la gente no entrenada en el uso correcto del cubrebocas se cansa de usarlo, le da calor, le irrita y se lo quita un rato, se lo pone en el cuello y se toca la cara, lo cual sí podría contribuir al contagio. Si eso ocurre, el posible beneficio se vería contrarrestado.

No me parece inconveniente que se recomiende el uso de cubreboca como auxiliar -enunció-pero si por eso reducimos otras medidas efectivas, no tiene caso usarlo.

En cuanto a la forma de deshacerse del cubrebocas expresó que a través de un objeto inerte es poco probable el contagio. “Si fuera masivo el uso se necesitaría un buen descarte de los cubrabocas usados no tanto porque se pueda contagiar más gente sono porque podría tener impacto de afectación del medio ambiente”.