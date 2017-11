¡No lo cuentes! Conoce el 'secreto' para lucir bella

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Dormir las horas óptimas ayuda a que tengamos la energía suficiente para hacer todas nuestras actividades diarias, pero lo mejor es que podemos vernos más bellas en todos los aspectos, informa Milenio.

¿Conoces los beneficios de dormir plenamente? Si no es así, aquí te revelamos el secreto.

Regenera las fibras capilares y tu piel mientras duermes.

La piel luce joven y radiante.

Mantienes un peso saludable.

Retrasa el envejecimiento.

No olvides evitar alimentos energizantes antes de ir a la cama, ya que es probable que no puedas conciliar el sueño, además, te recomendamos que no veas tu teléfono ni la televisión una hora antes de acostarte porque la luz que emiten te quitará las ganas de dormir.