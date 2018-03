¿Quién lo diría? Tu cerebro te avisa cuando entiendes algo

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas veces nos encontramos en medio de una clase, en una plática, leyendo un libro y por qué no hasta viendo TV, sin embargo, de repente no sabes qué pasó dónde te perdiste y te das cuenta; esto es gracias a tu cerebro. Es tan grandioso que te permite saber cuando entiendes y cuando no.

De acuerdo con el portal Revista Quo, un equipo del Trinity College de Dublin ha desarrollado un método que permite comprobar sin error a dudas cuando alguien ha entendido una frase.

Los investigadores utilizaron una técnica llamada encefalografía para medir la actividad cerebral de un equipo de voluntarios mientras escuchaban varios audiolibros. Y comprobaron que en el cerebro se producía una señal eléctrica siempre que entendían el contenido de lo que escuchaban. Pero dicha señal desaparecía cuando no lo comprendían.

La técnica no sirve para averiguar las causas que provocan la falta de comprensión del interlocutor (que pueden ser muy variadas, desde el ruido ambiente, a la falta de concentración de la propia persona...). Los investigadores tampoco saben aún cual es el mecanismo que la desencadena. Pero las pruebas ponen de manifiesto que esa señal existe y que se produce inequivocamente cuando se comprende el mensaje recibido.

El hallazgo tiene muchas posibles aplicaciones, ya que podría servir para ayudar a tratar a niños con dificultades de aprendizaje, o para mejorar las comunicaciones entre personas sometidas a situaciones de estrés extremo, como las que viven los soldados en el campo de batalla.