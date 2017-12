Estas señales te da tu piel cuando llevas una mala dieta

Agencia

Ciudad de México.- Imagínate levantarte una mañana y ver que tu piel no se ve como siempre, y está cubierta de erupciones, manchas irritantes rojas y ojeras. Esto te haría correr al dermatólogo. Pero, ¿te has preguntado por qué tu piel se puso así?

De acuerdo con el portal La Gran época, existen varias razones por la cual la piel reacciona así, y posiblemente se deba a que estas teniendo alguna falla en tu dieta. Saberlo podría ayudar a corregir estos problemas en tu piel.

También te puede interesar: ¿Canas a temprana edad? Podrías padecer esta enfermedad...

Eczema

Si consumes mucha carne y te aparecen manchas rojas en toda la piel, significa que estás sufriendo de eczema. Para evitarlas, puedes reducir la carne, volverte vegetariano por un tiempo y ver los resultados en tu piel.

Piel grasa

Si tu piel está mucho más grasosa de lo normal y sucede diariamente, podría deberse a que estás consumiendo demasiados productos lácteos.

Piel seca

Por otra parte, si tu dieta contiene demasiado sodio, puede provocar que se te reseque la piel.

Ojeras

No sólo son el resultado de la falta de una buena noche de descanso, sino que también son una señal de que no has estado bebiendo agua suficientemente.

Erupciones

La causa de este problema de la piel podría ser debido al consumo de pan blanco o demasiados alimentos con alto índice glucémico. Evitarlos podría ayudarte a deshacerte de esto.

Líneas finas y arrugas

La razón de la aparición de arrugas prematuras es el alto consumo de alcohol y azúcar.