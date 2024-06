¿Sientes que todo es mejor comprando? Conoce el reto “un año sin compras”

¿Te parece que todo se resuelve mejor comprando y si es en línea, mucho mejor? Si sientes que te estás convirtiendo en un adicto a comprar o “comprahólico”, tenemos un reto para ti: un año sin compras.

Las reglas del reto de no comprar son sencillas y autoimpuestas: hacer una lista de los artículos no esenciales en los que no gastará dinero durante un período y apegarse a ella.

Fácil… de escribir.

Muchas personas inician este tipo de retos al comenzar el año y se comprometen a continuarlos durante los 12 meses. Pero cualquier momento puede ser el adecuado para quienes tratan de hacer frente a deudas de tarjetas de crédito, buscan eliminar lo innecesario en casa o dedicar menos tiempo a comprar.

Cuando tu compa adicto a las compras en línea te dice "te voy a ser sincero" y se empieza a convertir en una caja. pic.twitter.com/0hbGqg6l3H — PromoDescuentos (@Descuentos) June 11, 2024

¿Te interesa esta tendencia para sanear tus finanzas? Estas son algunas recomendaciones de expertos y personas que ya participan en el reto, recopiladas por The Associated Press.

Un año sin compras: toma nota de tus debilidades

Ya sea maquillaje, pedir comida para llevar o comprar baratijas innecesarias en la sección de “todo por 30 pesos”, conocer sus vulnerabilidades le ayudará a elaborar un plan realista para mantenerse encarrilado.

Antes de comenzar su año sin compras, Mia Westrap, estudiante de doctorado de Southampton, Inglaterra, analizó con detenimiento en qué había gastado su dinero durante los meses anteriores. Decidió que los alimentos chatarra y los refrescos eran su debilidad.

Haz tus propias reglas

Una de las partes divertidas de un reto sin compras es que no hay reglas establecidas. Cada uno elige qué incluye y qué queda fuera.

A Amea Wadsworth, residente de San Diego de 22 años de edad, le encantaba pasar horas mirando ropa y chucherías extravagantes en supermercados. Pero cuando regresó a casa después de graduarse de la universidad, se dio cuenta de cuántas cosas había acumulado a lo largo de los años.

Para su reto, eligió no comprar prendas nuevas y dio prioridad a gastar en experiencias con sus seres queridos.

Escribir reglas que se ajusten a sus necesidades puede ayudarle a mantener el rumbo. Pero también está bien hacer ajustes en algunas de ellas a medida que avanza en su experiencia.

Piensa, luego escribe… y tal vez no compres

Las finanzas están muy relacionadas con las emociones, y a veces las emociones pueden hacerle sentir ganas de comprar algo que no necesita.

Una buena recomendación es, cuando se siente impulso de comprar algo que vemos en internet, escríbalo en lugar de adquirirlo de inmediato.

Al final del mes, revise la lista y decida si hay algo que aún valga la pena comprar.

Si realizas compras impulsivas, podría ser útil anotar las cosas que desea comprar y tomarse algo de tiempo para pensar más a fondo sobre la utilidad del artículo.

“Unfollow” a influencers que venden cosas

Si crees que el tiempo que pasas frente a las pantallas agudiza tu hábito de gastar demasiado, se recomienda dejar de seguir cuentas que te provoquen el impulso de sacar la tarjeta de crédito.

Entre promociones que aparecen repentinamente e influencers que se maravillan por productos nuevos, las redes sociales pueden ser un desencadenante para compras innecesarias, según Courtney Alev, defensora de las finanzas del consumidor en Credit Karma, una empresa de finanzas personales.

Por última, recuerda que desarrollar un nuevo hábito y administrar las finanzas puede resultar difícil: se amable contigo el proceso.

(Con información The Associated Press)