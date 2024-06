Síndrome de burnout: el agotamiento invisible de los médicos

Ser médico es mucho más que lidiar con la muerte y salvar vidas. Aquellos que ejercen esta profesión, se enfrentan a situaciones de extrema delicadeza con una actitud neutral, cuando por dentro, el estrés los consume.

El agotamiento, despersonalización y disminución del sentido de realización, son las manifestaciones del llamado síndrome de burnout, que aflige a un porcentaje considerable de los profesionales médicos dada la sobrecarga de trabajo en un ambiente laboral demandante y emocionalmente intenso, donde las expectativas e ideales juveniles se contrastan con la realidad.

Durante sus agotadores días como médicos residentes, Diana Guízar y una amiga alguna vez comentaron: ‘Es que tengo ganas de llorar del estrés’.