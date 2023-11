Sinfonía estelar: NASA convierte datos espaciales en música

Décadas atrás, las personas se asombraban al ver por primera vez instrumentos que, con mover una tecla o hilo, producían sonidos que en determinado orden, eran capaces de generar extraordinarias melodías.

Ahora, la NASA es la encargada de sorprender a la sociedad al hacernos mirar arriba y no precisamente para admirar las estrellas y planetas, sino para ver de dónde provienen las nuevas sinfonías que nos preparó con tanto cariño.

A través de un proyecto piloto de ‘zonificación’ del Centro de rayos X Chandra de la Agencia Espacial estadounidense, los datos capturados por los más avanzados telescopios como el Chandra, Hubble y Spitzer son tomados, con el fin de pasarlos por un proceso que los transforma en notas y sonidos.

Podría decirse que de esta manera, los fanáticos del espacio y de la música, podrán disfrutar no sólo la belleza visual del universo, sino también de sus melodías.

