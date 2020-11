¿Los sobrevivientes de Covid pueden presentar deterioro cognitivo?

Ciudad de México.- Tras afectar el sistema inmunitario de los pacientes, el coronavirus suele dejar una serie de consecuencias significativas en la salud a largo plazo como daños a los órganos, problemas cardíacos y en el estado de ánimo, apunta Mayo Clinic.

Entre los efectos secundarios se ha identificado el deterioro cognitivo en varios pacientes una vez que se recuperan de la infección.

De acuerdo con un estudio dirigido por el doctor Adam Hampshire del Imperial College de Londres, los pacientes que desarrollaron un caso grave de Covid son susceptibles a desarrollar problemas cognitivos en comparación con aquellos que no agravaron su diagnóstico de forma considerable.

Los científicos llegaron a estas conclusiones después analizar datos de 84 mil 285 pacientes participantes en la ‘Gran Prueba de Inteligencia Británica’ que completaron un cuestionario sobre el diagnóstico confirmado de la infección y sus sospechas.

Del total de voluntarios, 60 informaron haber sido conectados a un ventilador; 147 fueron hospitalizados sin complicaciones, 176 recibieron asistencia médica en casa; 3 mil 466 reportaron dificultades respiratorias sin asistencia y 9 mil 201 no tuvieron síntomas respiratorios.

El estudio utilizó pruebas cognitivas básicas en la evaluación de enfermedades como el Alzheimer basadas en recordar palabras o armar rompecabezas.

Hampshire le dijo al Times de Londres que las evidencias del deterioro eran lo suficientemente grandes para “notar un impacto en la capacidad de hacer frente al trabajo normal y la vida cotidiana”.

Estudiarán más a fondo el deterioro

Los investigadores encontraron que los pacientes con mayores complicaciones ya recuperados mostraron déficits, incluido un envejecimiento cerebral de hasta 10 años.

“Los déficits tuvieron un efecto sustancial en las personas que habían sido hospitalizadas, pero también en los casos leves, pero confirmados biológicamente que informaron que no tenían dificultad para respirar”, se lee en el informe publicado en MedRxiv.

“Los análisis más detallados del rendimiento respaldan la hipótesis de que Covid-19 tiene un impacto multisistema en la cognición humana”.

El estudio todavía no ha sido revisado por pares y continúa en sus fases de análisis debido a que los científicos no compararon la función cognitiva previa a la infección y no tuvieron un seguimiento prolongado.

(Con información de Vive USA para El Universal).