Telescopio Hubble capta erupciones estelares ligadas a un agujero negro

Astrónomos que mantienen sus ojos pegados al Telescopio Espacial Hubble de la NASA protagonizaron un descubrimiento fascinante: un chorro de plasma lanzado desde un agujero negro supermasivo en el corazón de una galaxia gigante parece desencadenar explosiones estelares a su paso.

El hallazgo está desconcertando a los investigadores que buscan una explicación.

Estas explosiones conocidas como novas, no ocurren directamente dentro del chorro, pero las estrellas cercanas parecen estar en una zona peligrosa.

Las novas se producen en sistemas estelares binarios, donde una estrella envejecida transfiere hidrógeno a una enana blanca, una estrella pequeña y densa.

In a galaxy far, far away...



Hubble found that a blowtorch-like jet from the galaxy M87's black hole is causing nearby stars to erupt along its trajectory.



Discover more: https://t.co/myjZhgu0Ll pic.twitter.com/OKlD30t2Aa