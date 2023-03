Telescopio Webb capta efímera fase de estrella a punto de la muerte

Durante este martes, la NASA reveló una de las fotografías más hermosas y raras; la cual captó la efímera muerte de una estrella, esparciendo todo el gas y polvo que contenía y que se encontraba ubicada a unos 15 mil años luz.

La estrella de la constelación Sagitario, conocida oficialmente como WR 124, fue 30 veces más grande que nuestro Sol y ya se ha desprendido de material equivalente a 10 soles, según la NASA.

Por lo tanto, fue difundida en el congreso South by Southwest, en Austin, Texas; dónde se indicó que el telescopio espacial Webb a través de sus ojos infrarrojos captaron a finales del 2021 este fenómeno de la naturaleza, la cual únicamente ocurre con algunas estrellas y por lo general es el último paso antes de que estalle, transformándose en una supernova, según los científicos.

Cosmic spring is in the air! The latest image from @NASAWebb features a blooming Wolf-Rayet star, 15,000 light-years away. This rare phase is as fleeting as the cherry blossom it resembles. Luckily, Webb can study its "petals" of dust in detail: https://t.co/z9dlzgKmAh #SXSW pic.twitter.com/sAOrZkX0Wl