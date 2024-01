En un nuevo capítulo de noticias del espacio exterior, el telescopio espacial James Webb de la NASA, descubrió a través de sus impresionantes lentes, posibles auroras en la enana marrón W1935.

Esta enana más masiva que Júpiter pero más pequeña que una estrella, ha desconcertado a los investigadores y científicos de la NASA, debido a su falta de una estrella anfitriona y su baja temperatura.

Aunque se esperaba que un objeto como la enana marrón W1935, ubicada a 47 años luz de nuestro planeta y sin una fuente obvia de energía, no mostrara emisión de metano en su atmósfera superior, el equipo de astrónomos sugiere que este fenómeno podría estar vinculado a procesos generadores de auroras.

Para entender mejor este enigma, el equipo de investigación recurrió a nuestro propio sistema solar, destacando la relación entre la emisión de metano y el calentamiento de la atmósfera superior, un fenómeno común en gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, donde las auroras desempeñan un papel clave en este proceso.

Just because you’re cold and lack a star doesn’t mean you’re not capable of cool things! We're looking at you, W1935. #AAS243



A discovery using @NASAWebb has found a brown dwarf with infrared emission suggesting atmospheric heating by auroral processes: https://t.co/5fDMUMIZpl pic.twitter.com/B1SLpz1Snk