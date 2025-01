Teoría del Swampland sugiere límite de vida para el universo

La teoría del Swampland, propuesta dentro del marco de la teoría de cuerdas, plantea nuevas perspectivas sobre el origen y destino del universo. Según el físico Cumrun Vafa, quien presentó su trabajo en la Conferencia Lemaitre de 2024, estas ideas podrían reconfigurar nuestra comprensión del cosmos y desafiar modelos tradicionales como la inflación cósmica.

En su paper On the Origin and Fate of Our Universe, Vafa analiza cómo las conjeturas del Swampland, un conjunto de restricciones dentro de la gravedad cuántica consistente, limitan la estabilidad a largo plazo del universo.

Entre estas conjeturas, destaca la de de Sitter (dS), que sugiere que los vacíos de energía oscura no son estables. Esto implica que la expansión acelerada del universo sería transitoria y podría decaer, eventualmente llevando al cosmos a un colapso o transformación.

Otra restricción relevante es la Conjetura de Censura Transplanckiana (TCC), la cual refuerza que los modelos inflacionarios estándar no serían compatibles con una teoría de gravedad cuántica coherente. En su lugar, Vafa propone que el universo temprano atravesó una fase topológica, donde el espacio-tiempo emergió desde un estado no convencional.

El destino del universo según el Swampland

Estos conceptos revolucionarios también impactan en el destino del universo. Según Vafa, la energía oscura no puede permanecer constante, y el tiempo máximo de vida del cosmos sería de aproximadamente dos billones de años. Este escenario desafía el modelo ΛCDM, que asume una expansión infinita impulsada por una constante cosmológica positiva.

Si estas teorías son correctas, nos encontramos en una etapa transitoria del universo. Aunque estas propuestas aún enfrentan desafíos experimentales, abren la puerta a nuevas teorías sobre la evolución y el destino del cosmos.

Con información de Muy Interesante