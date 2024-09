Terapia con psicodélicos: ¿la solución a trastornos resistentes?

Un grupo de científicos está proponiendo una solución radical para tratar trastornos que no han mejorado tras años de tratamientos convencionales: una combinación de MDMA, conocida como éxtasis, y varias horas de psicoterapia.

Este enfoque forma parte de la llamada terapia asistida por psicodélicos, una técnica que busca transformar la salud mental mediante el uso controlado de sustancias como LSD, hongos alucinógenos, ayahuasca y peyote.

Estas drogas inducen estados alterados de percepción, pensamiento y sentimiento.

La doctora Carmen Amezcua, especialista en Psiquiatría Integrativa detalló que “se considera al psicodélico, o molécula enteógena o enteogénica (que produce alucinación), como un canal para poder llegar a niveles de consciencia a donde, bajo terapias tradicionales, no podríamos llegar con los pacientes”.

Depresión, ansiedad, adicciones, anorexia nerviosa y trastorno de estrés postraumático (TEPT), son algunos de los problemas para los que se ha propuesto la terapia asistida por psicodélicos, sobre la que Amezcua enfatiza que se trata precisamente de eso, una terapia, dado que el proceso debe estar mediado por profesionales de la salud mental.

"No es que te tomes el LSD y ya, espontáneamente no vas a tener depresión o ansiedad, sino que requiere que haya un entorno terapéutico, con sesiones terapéuticas posteriores al consumo", continúa Armenta.

"El alucinógeno no cura por sí mismo, sino que coadyuva a que el sujeto pueda ser receptivo a la terapia" , reitera Monserrat Armenta , doctora en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental.

El estudio con alucinógenos para tratar trastornos afectivos o padecimientos psiquiátricos no es algo nuevo, sino que se remonta a la década de los 50.

La combinación de MDMA -también conocida como ‘Molly’- con intervención psicológica no es un caso hipotético, sino una propuesta real de tratamiento para personas con trastorno de estrés postraumático (TEPT) en Estados Unidos.

No obstante, en agosto la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) rechazó por falta de evidencia suficiente sobre su eficacia y seguridad.

Aunque los estudios clínicos realizados por Lykos Therapeutics mostraron resultados prometedores en el tratamiento del TEPT con cápsulas de MDMA combinadas con psicoterapia, también surgieron irregularidades en el proceso.

Un aspecto clave es que tanto los pacientes como los terapeutas sabían quién había recibido la droga y quién el placebo, lo que podría haber afectado los resultados obtenidos.

A pesar del entusiasmo con que hablan de esta inusual alternativa de atención, ni Amezcua ni Armenta son omisas respecto a los peligros que entraña.

Lo primero que refieren es la cuestión cardiovascular, ya que este tipo de sustancias incrementan la frecuencia cardíaca hasta un 30 por ciento arriba de lo normal.

"Si tú no estás preparado, si tienes una condición pre mórbida, ya tuviste un infarto, eres hipertenso o tienes presión arterial alta y no estás controlado, sí puede llegar a haber un riesgo incluso de muerte", advierte Amezcua.