¿Por qué el cuerpo masculino desarrolla pezones si los hombres no amamantan?

Redacción/SIPSE

CANCÚN.- Los pezones masculinos no sirven para nada. Su función es nula desde que la mujer es la encargada de gestar a los seres humanos. Entonces, ¿por qué los varones siguen desarrollando un par de tetillas?

La ciencia ha encontrado que todo se debe a un asunto de tiempo: un embrión comienza a crecer antes de que se defina el sexo que tendrá del individuo. Y los pezones comienzan a desarrollarse en esta primera etapa, antes que los testículos. (Mira el video al final)

Cuando los órganos sexuales comienzan a definirse por influjo de la testosterona, los pezones ya se han desarrollado en el cuerpo del embrión y no hay nada que pueda borrarlos. Así, niñas y niños nacen con tetillas, pero con una diferencia alojada en el cerebro: sólo las hembras desarrollarán mamas y pezones cuando lleguen a la pubertad.

Los jóvenes macho no pasan por esa transición fisiológica porque su cerebro no asigna a sus mamas ni a sus pezones una tarea específica. Así que puede considerarse al hombre como un donador de genes en el momento de la fecundación con que se inaugura un embarazo, pero a partir de ese punto el varón no aporta más, orgánicamente hablando.

También te puede interesar: Hasta 70% de las mexicanas puede padecer miomas

Este es uno de los rasgo “imperfectos” de nuestro cuerpo y su evolución.

Algunos se preguntarán sobre la permanencia de una parte del cuerpo que no sirve. Y en efecto: las tetillas masculinas son intrascendentes, pero tampoco comprometen o ponen en peligro la supervivencia de la especie humana, por lo que, según los científicos, el cuerpo masculino las conservó.

Junto con el apéndice, las muelas del juicio, el coxis o la decimotercera costilla, los pezones son partes del cuerpo ociosas. Aunque eso no significa, por ejemplo, que los hombres sean inmunes al cáncer de mama o al pezón hundido.

A todo esto los investigadores le han puesto el nombre de “sobras evolutivas”, es decir, funciones, órganos y músculos que algunas vez sirvieron a nuestra especie, pero que hoy día no son de utilidad porque nos hemos adaptado a otras actividades o medio ambiente.

VIDEO: Así se forma de principio a fin el embrión humano. Haz clicl abajo: