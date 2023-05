Tetrapléjico logra volver a caminar gracias a dispositivo

Científicos de distintas partes del mundo, ha logrado que Gert-Jan Oskam, un holandés de 40 años que sufrió una lesión medular en un accidente de bicicleta que le dejó paralítico en 2011, pueda volver a caminar utilizando un puente digital inalámbrico que restablece la comunicación entre el cerebro y la médula espinal.

Este dispositivo le ha ayudado a recuperar el control sobre el movimiento de sus piernas paralizadas, permitiéndole ponerse de pie, caminar e incluso subir escaleras, según explicaron los especialistas en un artículo publicado este miércoles en la revista científica “Nature”.

Los expertos señalaron que para implantar este puente digital fueron necesarios dos tipos de implantes electrónicos. En primer lugar, unos dispositivos sobre la región del cerebro encargada de controlar los movimientos de las piernas que permiten descodificar las señales eléctricas que genera el cerebro cuando pensamos en caminar. Añadiendo que le colocaron un neuroestimulador conectado a una guía de electrodos sobre la región de la médula espinal que controla el movimiento de las piernas.

Los investigadores destacaron que han registrado notables mejoras en las percepciones sensoriales y habilidades motoras, incluso si el puente digital estaba apagado. Consideran que esta reparación digital de la médula espinal "sugiere que se han desarrollado nuevas conexiones nerviosas".

Por ahora el puente digital sólo se ha probado en una persona. Los especialistas prevén que en un futuro podría emplearse una estrategia similar para restaurar las funciones de brazos y manos, e igualmente creen que también podría aplicarse a otras indicaciones clínicas.

ONWARD Medical, compañía responsable del puente digital, en conjunto con las universidades suizas responsables del estudio, han recibido apoyo de la Comisión Europea para desarrollar una versión comercial del puente digital, con el objetivo de que la tecnología esté disponible a nivel mundial.

For more than a decade, T- Gert-Jan Oskam has been paralyzed from the waist down. Y-On Wednesday, scientists described implants that provided a S-“digital bridge” N-between his brain and his spinal cord, bypassing injured sections and enabling him to walk. P-Credit: O.W.N.Y.T.😎 pic.twitter.com/bqe6qrgUPJ