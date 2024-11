Teva recibe multa millonaria de la Unión Europea por abuso de patentes

La Comisión Europea impuso una multa de 462.6 millones de euros (502 millones de dólares) al fabricante israelí de medicamentos genéricos Teva Pharmaceuticals.

La sanción se debe a que la empresa presuntamente protegió indebidamente la patente de su fármaco para la esclerosis múltiple, Copaxone, y bloqueó el desarrollo de una versión rival.

Según la Comisión, Teva “abusó del sistema de patentes” para extender la protección de su medicamento estrella, cuyo componente activo es el acetato de glatiramer.

Today we fine Teva 462 million euros for breaching @EU_Competition rules.



Teva abused dominance by:

👉disparaging its main competitor

👉misusing the patent system



Here’s 1 minute to explain the disparagement side of the story 👇📺 pic.twitter.com/NW7GxuGQQW