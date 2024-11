Título universitario: ¿Cuáles son sus ventajas en el mercado laboral?

Un título universitario representa mucho más que un simple documento para colgar en la pared o añadir al currículum; es una inversión con beneficios educativos, laborales y personales, según explica Coursera.

Aunque algunos puestos de nivel inicial pueden no exigir una licenciatura o ingeniería, los roles más avanzados suelen requerir este tipo de acreditación, especialmente cuando se trata de trabajos enfocados en el pensamiento y la toma de decisiones, más que en el trabajo manual, comenta la plataforma de cursos en línea.

En México, además, es imprescindible contar con una cédula profesional para ejercer ciertas profesiones, y obtenerla requiere tener un título universitario, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este es el caso de áreas como contaduría, derecho, enfermería y medicina, entre otras.

"Durante un proceso de selección, contar con un título profesional es una garantía de los conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, avalados por una institución de prestigio y un equipo académico", añade el portal de orientación profesional de Indeed.

También demuestra perseverancia del aspirante en alcanzar sus metas, así como compromiso y disciplina para cumplir obligaciones.

MAYORES INGRESOS

Quienes poseen una licenciatura ganan, en promedio, 81 por ciento más que aquellas personas que únicamente completaron el bachillerato, señala Compara Carreras 2024, una investigación anual del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Lo anterior quiere decir que si un egresado de nivel medio superior consigue ingresos de 100 pesos, alguien con ingeniería o licenciatura percibe 181 pesos.

“La mayoría de las carreras que están mejor premiadas son las que conocemos como carreras STEM, que son las que están vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, carreras que son tradicionalmente ocupadas por hombres y que la incorporación de mujeres ha sido lenta en los últimos años”, detalló Martha Castro, investigadora del IMCO, al presentar los hallazgos de este año.

Otro beneficio de las personas con estudios de nivel superior es que tienen el doble de probabilidad de emplearse en la formalidad.

VEN DIFÍCIL EMPLEARSE SIN TÍTULO

Conseguir trabajo puede dificultarse si no se cuenta con un título: la Encuesta Nacional de Egresados 2023 de la Universidad de Valle de México (UVM), que se aplica a graduados de casas de estudio públicas y privadas, dio a conocer que no estar titulado o no tener cédula representa una de las principales dificultades para encontrar empleo.

En el campo de la salud, el 13.3% de los encuestados dijo que carecer de dichos documentos era el principal reto para emplearse, por ejemplo.

Matricularse en una institución de educación superior tiene más ventajas en términos de empleabilidad porque permite colocarse en un primer empleo, apuntan datos de la encuesta.

El 25.7% de los egresados que ganan de 8 mil a 15 mil pesos mensuales consiguió su primera oportunidad laboral a través del servicio social, prácticas profesionales o pasantías en empresas, mientras que el 39.3% lo hizo mediante la bolsa de trabajo de su universidad.

AFINAN HABILIDADES

Ya que los estudios de nivel superior no sólo están pensados para ampliar conocimientos, sino también para mejorar habilidades, se desarrolla la capacidad de comunicación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, se lee en un artículo de Coursera.

Generalmente, las casas de estudio ofrecen otro tipo de recursos, como ayuda para elaborar currículums, preparación para entrevistas y asesoramiento para colocarse en el mercado laboral.

"Obtener una licenciatura requiere tenacidad y dedicación. Puede ser una señal para los empresarios de que tienes lo que hay que tener para trabajar duro", sostiene.

Con información de Reforma